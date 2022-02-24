"Будешь гореть в аду, с#ка!" Экс-форвард Динамо отправил Путина в преисподнюю

Артем Кравец осудил агрессию Путина / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Артем Кравец не подбирал слов в адрес российского диктатора, который начал полномасштабную войну против Украины.

В сториз Instagram Артем опубликовал соответствующее послание:

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"Гореть тебе, сука, в аду", – написал Кравец в адрес президента Путина.

Рано утром в четверг, 24 февраля, Путин объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе". После этого Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, взрывы гремят по всей стране.