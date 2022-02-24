"Горітимеш у пеклі, с#ка!" Екс-форвард Динамо відправив Путіна до грішників

Артем Кравець засудив агресію Путіна / Фото: Instagram, Колаж: Сьогодні

Артем Кравець не підбирав слів на адресу російського диктатора, який почав повномасштабну війну проти України.

У сториз Instagram Артем опублікував відповідне послання:

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"Горіти тобі, суко, в пеклі", – написав Кравець на адресу президента Путіна.

Рано вранці у четвер, 24 лютого, Путін оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі". Після цього Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, вибухи лунають по всій країні.