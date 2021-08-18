Братья Суркисы приехали в Монако поддержать Шахтер в Лиге чемпионов (фото)

Во вторник Шахтер порадовал украинских болельщиков выездной победой над Монако. Первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов "горняки" выиграли со счетом 1:0. Отличный задел перед ответной игрой 25 августа!

Интересно, что матч вживую на трибуне смотрели братья Суркисы – владельцы Динамо, главного конкурента Шахтера на внутренней арене.

"Мы за Шахтер сегодня, вариантов быть не может!", – сказали братья журналисту Роману Бебеху. Он написал об этом в своем Telegram канале и показал фото Игоря и Григория на стадионе в Монако.

Динамо в группу Лиги чемпионов попало напрямую – как чемпион Украины.

Шахтер пробивается через квалификацию, и противостояние с Монако – последний ее этап. В случае успеха горняков, от Украины в этом сезоне ЛЧ будет две команды.

Фото Игоря и Григория Суркиса на трибуне стадиона показал журналист Дмитрий Поворознюк в своем Instagram.

Ранее Игорь Суркис говорил, что в еврокубках всегда болеет за Шахтер:

"Я не рассматривают Шахтер как соперника в Лиге чемпионов. Для нас это соперник только на внутренней арене. Я всегда поддерживаю эту команду в Лиге чемпионов и думаю, ее руководство поступает также".

Пресс-конференция перед матчем Монако – Шахтер: