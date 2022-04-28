Братья Кличко обеспечили Киев пожарными машинами из Германии (видео)

Владимир Кличко помог организовать доставку немецких пожарных машин в Киев

Цивилизованный мир сплотился вокруг Украины на фоне войны, которую против нашей страны развязала Россия. Украинцы получают немало военной и гуманитарной помощи от европейских стран, а также США.

На днях Киев получил в распоряжение партию пожарных машин из Германии. С начала войны в Украине уничтожено более 100 депо и 250 машин для тушения пожаров. Специально с немецкими спасателями договаривался брат мэра Киева и бывший боксер Владимир Кличко.

Реклама

Читайте также: Популярный боксерский журнал посвятил спецвыпуск братьям Кличко

"Эта солидарность спасает жизни и наши горящие дома. Отличная помощь гражданской защиты жертвам нецивилизованной агрессии. Благодарны немецким городам и пожарным командам-добровольцам за поддержку украинских спасателей пожарными автомобилями и добровольцами".

Также персонально немцев поблагодарил и мэр Киева Виталий Кличко:

Ранее Владимир Кличко объяснил снос памятника дружбы народов России и Украины в Киеве. Экс-спортсмен считает, что ему не место в стране, где россияне убивают местных жителей.