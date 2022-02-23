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Брат олимпийского чемпиона из Украины голосовал за признание "ЛДНР"

Павел Василенко
23 февраля, 23:33
Олимпийский чемпион Артур Таймазов попал под санкции ЕС из-за своего голосования в Госдуме, его старший брат выигрывал Олимпиаду в составе сборной Украины

Братья Таймазовы: Артур и Тимур / Фото: Коллаж: Сегодня

Звезды российского спорта попали под санкции Европейского Союза. Среди них и депутат Госдумы Артур Таймазов, который голосовал за признание независимости "ЛДНР".

Борец Артур Таймазов – олимпийский чемпион 2004 года, серебряный призер Олимпийских игр 2000 года, двукратный чемпион мира (2003, 2006) в составе сборной Узбекистана.

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В 2008 году Таймазов выиграл Олимпийские игры в Пекине, а затем повторил свой успех в Лондоне-2012.

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Однако 5 апреля 2017 года Международный олимпийский комитет лишил Таймазова золотой медали Игр 2008 года из-за допинга.

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А 23 июля 2019 года МОК сообщил, что Артур Таймазов лишен золотой медали и Олимпийских игр 2012 года в результате перепроверки допинг-проб.

Таким образом Артур Таймазов стал первым в истории борцом, лишенным двух золотых олимпийских медалей, сообщает Википедия.

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Интересно, что старший брат Артура – Тимур Таймазов, стал олимпийским чемпионом 1996 года по тяжелой атлетике в составе сборной Украины, дважды побеждал на чемпионате мира.

Сейчас Тимур Таймазов работает руководителем Управления Федеральной налоговой службы России по Северной Осетии.