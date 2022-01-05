5 января 21:45
Челси --
Тоттенхэм --
6 января 17:30 Онлайн
Сассуоло --
Дженоа --
6 января 19:30 Онлайн
Милан --
Рома --
6 января 21:45 Онлайн
Ювентус --
Наполи --
6 января 21:45
Арсенал --
Ливерпуль --
7 января 21:30
Бавария --
Боруссия М --
8 января 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсия --
9 января 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 января 21:45 Онлайн
Интер --
Лацио --
9 января 22:00 Онлайн
Вильярреал --
Атлетико --
10 января 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вилла --
11 января 22:00
Эвертон --
Лестер --
12 января 21:00 Онлайн
Атлетико --
Атлетик --
12 января 21:45
Тоттенхэм --
Челси --
12 января 22:00 Онлайн
Интер --
Ювентус --
13 января 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 января 21:45
Ливерпуль --
Арсенал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Боятся убийства конкурента Зинченко: насильнику сменили тюрьму

Андрей Трофимов
5 января, 11:22
Бенжамена Менди, обвиняемого в семи изнасилованиях, прячут от расправы в Англии

Менди, Зинченко и тюрьма Манчестера / Фото: Getty Images

27-летний французский левый защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди, обвиняемый по семи эпизодам, связанным с изнасилованиями, переведен из тюрьмы в Ливерпуле в тюрьму строгого режима в Манчестере.

Именно там он встретил Рождество, сообщает The Sun.

Реклама

Перевод из тюрьмы категории B под названием "Альткорс" в Ливерпуле в более строгую тюрьму категории A "Стрэнджуэйс" в Манчестере связано с опасениями по поводу безопасности Менди – надзиратели боятся, что, с учетом сексуального характера преступлений, над ним могут учинить расправу другие заключенные.

Бенжамен Менди / Фото: Getty Images

В стенах "Стрэнджуэйс" ситуацию будет контролировать легче.

Реклама

Но и там Менди, который был прямым конкурентом Александра Зинченко за место в основном составе МанСити, ждут проблемы.

"В "Стрэнджуэйс" отбывает наказание большое количество фанатов Манчестер Юнайтед. Они будут выкрикивать его имя в течение нескольких недель, не давая ему выспаться. И хотя там немало болельщиков МанСити, даже они будут не в силах защитить Менди – ввиду характера преступлений, которые ему вменяются", – говорит источник.

Впрочем, не исключено, что уже 7 января судья предоставит чемпиону мира-2018 Менди условное освобождение, и тот покинет стены тюрьмы.

Реклама

ЧТО ТАКОЕ "СТРЕНДЖУЭЙС"

Одна из самых жестких тюрем Британии. Открыта в 1868 году. В свое время здесь было казнено порядка ста человек – через повешение.