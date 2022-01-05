Боятся убийства конкурента Зинченко: насильнику сменили тюрьму

Менди, Зинченко и тюрьма Манчестера / Фото: Getty Images

27-летний французский левый защитник Манчестер Сити Бенжамен Менди, обвиняемый по семи эпизодам, связанным с изнасилованиями, переведен из тюрьмы в Ливерпуле в тюрьму строгого режима в Манчестере.

Именно там он встретил Рождество, сообщает The Sun.

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Перевод из тюрьмы категории B под названием "Альткорс" в Ливерпуле в более строгую тюрьму категории A "Стрэнджуэйс" в Манчестере связано с опасениями по поводу безопасности Менди – надзиратели боятся, что, с учетом сексуального характера преступлений, над ним могут учинить расправу другие заключенные.

Бенжамен Менди / Фото: Getty Images

В стенах "Стрэнджуэйс" ситуацию будет контролировать легче.

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Но и там Менди, который был прямым конкурентом Александра Зинченко за место в основном составе МанСити, ждут проблемы.

"В "Стрэнджуэйс" отбывает наказание большое количество фанатов Манчестер Юнайтед. Они будут выкрикивать его имя в течение нескольких недель, не давая ему выспаться. И хотя там немало болельщиков МанСити, даже они будут не в силах защитить Менди – ввиду характера преступлений, которые ему вменяются", – говорит источник.

Впрочем, не исключено, что уже 7 января судья предоставит чемпиону мира-2018 Менди условное освобождение, и тот покинет стены тюрьмы.

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ЧТО ТАКОЕ "СТРЕНДЖУЭЙС"

Одна из самых жестких тюрем Британии. Открыта в 1868 году. В свое время здесь было казнено порядка ста человек – через повешение.