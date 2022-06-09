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Ирландия --
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Англия --
Венгрия --
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Бой за свободу и мир. Легендарный промоутер проведет вечер бокса для Украины

Сергей Шаховец
9 июня, 20:43
Американский промоутер Дон Кинг анонсировал вечер бокса в Майами, который будет посвящен Украине

Легендарный Дон Кинг решил поддержать Украину / Фото: Коллаж: Сегодня

"Крестный отец" американского бокса Дон Кинг поддерживает украинский народ в его борьбе с российскими захватчиками. В ближайший уик-энд в Майами состоится вечер бокса под названием "Бой за свободу и мир".

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Старейший промоутер объяснил, что название шоу выбрано в честь народа Украины.

"Бой за свободу и мир" на этот раз посвящен смелому и храброму украинскому народу, на чью территорию Россия решила вторгнуться и пойти войной из-за задетого эго. Это семейная ссора, которая обернулась трагедией.

Прошлым вечером мне позвонили и сказали, что в Киеве начались бомбардировки, поскольку братья Кличко хотели попытаться прилететь сюда, чтобы продвигать свое дело, бороться за свободу, независимость, мир и суверенитет Украины", – цитирует Дона Кинга boxing247.

Отметим, что в главном бою вечера встретятся регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе Тревор Брайан и британец Даниэль Дюбуа. Победитель схватки будет претендовать на титул чемпиона мира WBA, которым сейчас владеет украинец Александр Усик.

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Ранее стала известна возможная дата реванша Усик – Джошуа. Известный инсайдер сообщил, что долгожданный мегафайт состоится 20 августа в Саудовской Аравии.

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