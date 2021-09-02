Босния отбирает очки у Франции и дарит шанс Украине. Все решится в Киеве

Франция не смогла обыграть Боснию / Фото: REUTERS

Действующие чемпионы мира вышли на поединок против боснийцев в качестве фаворита, но еще по ходу первого тайма оказались в роли догоняющих после гола Эдина Джеко.

Впрочем, Антуан Гризманн быстро восстановил равновесие на табло и на перерыв команды ушли с ничейным счетом.

А в начале второго тайма французы оказались в меньшинстве, когда красную карточку заработал Жюль Кунде.

Удаление спутало карты команде Дидье Дешама. Вторую половину игры они провели намного слабее и даже меньше владели мячом, чем гости. В итоге матч так и завершился ничьей 1:1.

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Этот результат на руку Украине, которая сегодня ранее потеряла очки в матче с Казахстаном.

На данный момент Украину и Францию в турнирной таблице разделяет четыре очка, а в случае победы в Киеве команда Александра Петракова вплотную приблизится к лидерам отборочной группы.

Но для этого обязательно нужно выигрывать 4 сентября на "Олимпийском"! Напомним, напрямую на чемпионат мира выходит только лучшая команда группы.