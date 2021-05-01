Борьба за медали и место в УПЛ: анонс 24-го тура

В украинской Премьер-лиге остались не разыгранными еще серебряные и бронзовые награды, а также не ясно, кто опуститься в Первую лигу

"Ворскла" - "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Чемпионат Украины по футболу выходит на финишную прямую. Киевское Динамо досрочно завоевало золотые медали, но борьба за другие комплекты наград, а также за место в УПЛ, продолжается.

1 и 2 мая пройдут поединки 24-го тура Премьер-лиги.

Суббота, 1 мая

14:00. Десна – Колос

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 2.22 – 3.50 – 3.15

17:00. Шахтер – Днепр-1

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 1.41 – 4.75 – 7.50

19:30. Ворскла – Динамо

ТВ: Футбол 2

Букмекеры: 3.55 – 3.45 – 2.07

Воскресенье, 2 мая

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14:00. Рух – Александрия

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 2.14 – 3.65 – 3.20

17:00. Заря – Минай

ТВ: УНИАН

Букмекеры: 1.31 – 5.20 – 10.00

17:00. Мариуполь – Львов

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 2.21 – 3.75 – 3.00

17:00. Олимпик – Ингулец

ТВ: Футбол 1

Букмекеры: 2.39 – 3.35 – 2.97

Турнирная таблица