Борьба за медали и место в УПЛ: анонс 24-го тура

"Ворскла" - "Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"
Чемпионат Украины по футболу выходит на финишную прямую. Киевское Динамо досрочно завоевало золотые медали, но борьба за другие комплекты наград, а также за место в УПЛ, продолжается.
1 и 2 мая пройдут поединки 24-го тура Премьер-лиги.
Суббота, 1 мая
14:00. Десна – Колос
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 2.22 – 3.50 – 3.15
17:00. Шахтер – Днепр-1
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 1.41 – 4.75 – 7.50
19:30. Ворскла – Динамо
ТВ: Футбол 2
Букмекеры: 3.55 – 3.45 – 2.07
Воскресенье, 2 мая
14:00. Рух – Александрия
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.14 – 3.65 – 3.20
17:00. Заря – Минай
ТВ: УНИАН
Букмекеры: 1.31 – 5.20 – 10.00
17:00. Мариуполь – Львов
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.21 – 3.75 – 3.00
17:00. Олимпик – Ингулец
ТВ: Футбол 1
Букмекеры: 2.39 – 3.35 – 2.97
Турнирная таблица
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