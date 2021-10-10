Бомбардировщик едва живой: видео нокаута в мегафайте Фьюри – Уайлдер

Тайсон Фьюри отправил в нокаут Деонтея Уайлдераи защитил титул чемпиона WBC / Фото: Reuters
Невероятный бой между Фьюри и Уайлдером завершился в 11-м раунде. Цыганский король устроил замес Бомбардировщику после которого тот рухнул обессиленный на канвас. Рефери вынужден был остановить поединок.
Смотрите видео нокаута:
Добавим, что после победы британского боксера, чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO Александр Усик получит 30 дней, чтобы договориться об объединительном поединке с победителем боя.
Если стороны не договорятся, в таком случает Фьюри должен будет провести свой следующий поединок против временного чемпиона WBC в супертяжелом весе Диллианом Уайтом.