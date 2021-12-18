Боится стрелять! Тренер раскрыл страх звезды украинского биатлона

Юлия Джима / Фото: Getty Images

Юлия Джима не смогла даже финишировать в субботнем пасьюте на этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси. Допустив пять промахов на трех огневых рубежах, она снялась с гонки.

И вообще, ни в одной из десяти своих гонок на старте сезона 31-летняя Джима не сумела отстрелять чисто.

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"Стрельба пропала полностью. Юлия боится стрелять, долго стреляет, совершает ошибки, – заявил в комментарии Суспільне спорт главный тренер женской сборной Украины по биатлону Урош Велепец. – Слава богу, что ход есть, просто в биатлоне нужно бежать и стрелять".

Юлия Джима / Фото: Reuters

"Когда ты боишься стрелять, то будешь совершать ошибки. Ничего страшного. Будем работать. Хорошо, что эти четыре этапа заканчиваются – сейчас будет две недели, чтобы найти причину этих ошибок".

Лидер украинской команды Юлия Джима / Фото: Getty Images

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"Юлия уже стреляла супер, мы можем вернуть эту стрельбу. Что касается других девушек, то их нужно подтянуть физически – это наш план на две недели", – добавил Урош Велепец.

Урош Велепец

Ранее мы писали, что Украина получила квоту в пять биатлонисток на зимние Олимпийские игры в Пекине (4-20 февраля). Два места уже заняты. В Пекин-2022 точно поедут Юлия Джима и Елена Билосюк (бывшая Пидгрушная).