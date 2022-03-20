Бои за страну или за титул? Ломаченко и Усик могут провести свои поединки в срок

Ломаченко и Усик защищают Украину от российских оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

Промоутер Василия Ломаченко и Александра Усика, которые в рядах теробороны защищают нашу страну, всеми силами пытается помочь своим подопечным с продолжением профессиональной карьеры. В этом Боб Арум преуспевает, о чем заявил в очередном интервью:

"Прекрасное украинское правительство взаимодействует с нами, если говорить о Ломаченко и Усике. Там понимают невероятную публичную ценность того, чтобы они покинули Украину, тренировались, и принимали участие в титульных боях. Я надеюсь, что война скоро закончится, а если нет, то им придется возвращаться к обороне. Поэтому я не знаю, примут ли они предложение Министра культуры Украины покинуть страну и готовиться к боям на ринге", – заявил Боб Арум.

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Ближайший бой Василий Ломаченко должен провести против австралийца Джорджа Камбососа уже в июне этого года. Напомним, что Александр Усик помогает украинской армии и сам с автоматом в руках защищает столицу Украины. А Василий Ломаченко сосредоточен на обороне родного города Белгород-Днестровского.