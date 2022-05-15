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Боец вылетел за канаты ринга: эпический нокаут года (видео)

Сергей Шаховец
15 мая, 20:32
Американский легковес Джон Рамирес отправил своего соперника в полет за пределы ринга в сокрушительном нокауте

Джон Рамирес брутально закончил бой с мексиканцем Сальватьерру / Фото: DAZN

Непобежденный проспект из Лос-.Анжелеса Джон Рамирес в поединке с мексиканцем Хана Сальватьерру стал обладателем вакантного титула чемпиона Северной Америки по версии NABA во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг).

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Уже в первом раунде американец по прозвищу "Задира" нанес правый прямой удар в подбородок мексиканца и бросился его добивать. От удара Сальватьерру попятился к канатам и отправился в полет за пределы ринга.

Мексиканцу повезло, что фотограф, снимавший поединок, поймал неудачливого боксера. Иначе все могло бы закончиться печальнее.

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22-летний мексиканец сумел встать на ноги и снова вскарабкался на ринг, но, похоже, получил сотрясение мозга и не смог продолжить поединок.

"Он совершил ошибку, и ему пришлось заплатить", – сказал после боя Рамирес.

25-летний Рамирес довел счет своих побед до 10-ти, восемь из которых закончились нокаутом.