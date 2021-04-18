Это же цирк! Блогер уничтожил звезду MMA уже в первом раунде

Американский блогер и актер Джейк Пол досрочно победил 36-летнего бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена, который проводил свой первый бой в боксе

17 апреля на стадионе "Мерседес-Бенц" в Атланте в главном поединке вечера популярный американский блогер Джейк Пол нокаутировал известного 36-летнего бойца ММА Бена Аскрена, который проводил свой первый бой в боксе. Ранее популярный блогер размазал по рингу звезду НБА.

Аскрен явно не особо готовился к этой схватке в крузервейте, выйдя в ринг с лишним весом. И поплатился за такое отношение уже в середине первого раунда. Пол пробил двоечку и отправил соперника на настил ринга. Бен встал покачиваясь, но нокдаун получился очень тяжелым, и судья остановил поединок во избежание серьезных травм.

23-летний Пол, который получил известность благодаря ролям в ситкоме и видеоплатформе Vine и сейчас имеет 20 млн подписчиков на Youtube, одержал уже третью победу в трех боях. А многие фанаты бокса назвали поединок цирком.

Бывший чемпион Bellator и лиги ONE Бен Аскрен извинился за поражение техническим нокаутом и положил в свой карман 500 000 долларов, Пол гарантированно получит 690 000.

Ранее в этом вечер украинца Редкача из ринга вынесли на носилках.

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