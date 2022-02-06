Битва за медали Евро-2022: во сколько и где смотреть матч Украина – Испания

Украина vs Испания / Фото: UEFA.com, Коллаж: Сегодня

В воскресенье, 6 февраля, сборная Украины в матче за третье место чемпионата Европы по футзалу сыграет в Амстердаме с национальной командой Испании.

Поединок Украина – Испания начнется в 15:30. Ниже – список трансляций, где можно смотреть матч Евро-2022.

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Где смотреть Украина – Испания

Поединок будет показан в прямой трансляции на телеканале UA:Перший. Также поединок Украина – Испания онлайн можно будет увидеть на OLL.TV.

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UA:Перший

Суспільне Спорт

Сборная Украины продолжает борьбу за медали на чемпионате Европы по футзалу. После поражения от сборной России (2:3) в полуфинале украинская команда постарается завоевать бронзовые медали первенства.

Соперником "сине-желтых" в бронзовом финале станет самая титулованная команда Европы. Испанцы семь раз становились чемпионами Европы, дважды выигрывала серебро, один раз бронзу.

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История противостояния

Это будет девятая встреча соперников в официальных матчах. Все предыдущие восемь матчей "желто-синие" проиграли с общим счетом 6:29.

Как команды играли на Евро-2022

На групповом этапе наша команда проиграла Португалии (0:1) и Нидерландам (2:3), но разгромила Сербию (6:1), что позволило украинцам обойти в таблице нидерландцев и тех же сербов за счет лучшей разницы мячей.

В 1/4 финала чемпионата Европы Украина обыграла команду Казахстана – 5:3.

В полуфинале украинцы проиграли сборной России – 2:3.

Испанцы на групповом этапе Евро-2022 добыли две победы при одной ничьей, забив 15 голов и пропустив три. В четвертьфинале – разобрались с командой Словакии (5:1), в полуфинале уступили Португалии (2:3).

Котировки букмекеров:

Аналитики считают сборную Испании фаворитом матча: коэффициент на победу испанцев – 1.26, на ничью – 7.17, на победу Украины – 6.55.

Отметим, что в случае равенства в основное время команды проведут экстра-тайм и при необходимости пробьют серию пенальти.

Напомним, что с одним из игроков сборной Украины произошел скандал. Сейчас он выступает в составе сборной с тризубом на груди и в то же время играет в России, где раньше носил футболку с серпом и молотом.