Биатлонистка из Беларуси: российская армия расстреливала нас в упор

Блашко пережила авиаудары в Чернигове / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Бронзовая призерка чемпионата мира по биатлону Дарья Блашко рассказала, как пережила обстрел Чернигова.

В Facebook спортсменка призналась, что попала под обстрел и ночевала в подвале.

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"Всем привет! Я знаю многие уже "проснулись" и поняли что происходит, но есть еще довольно большое количество людей которые думают, что все фото и видео с 2014 года, что это постановки и фейки. Но вот то что происходило со мной за последние дни.

Дарья Блашко / Фото: biathlon.com.ua

Сначала мы жили в подвале на лыжной базе в Чернигове. Вокруг, конечно, стреляли, но там было довольно безопасно до определенного времени. Вскоре нам пришлось очень быстро собрать вещи и уехать в другое место.

Нас приютили люди которые жили с нами вместе в том подвале. У них было не сильно безопасно, но прямых угроз еще не было.

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Первым очень плохим звоночком стал звук снижения самолета над тем районом, где мы находились. Около 4 утра. Это страшно. Страшно, потому что ты не слышишь звук когда, бомба сбрасывается. И ты не знаешь останешься ли ты жив через 5 секунд.

Нам повезло в тот раз. Но счастье длилось недолго. В этот же день довольно неподалеку русская армия начала обстреливать район, где мы жили это время. Было разрушено несколько домов, сарай, осколки от которого просто насквозь прошили металлический корпус машины моего тренера. В большом количестве домов окна вынесло ударной волной. В том числе и там, где нас приютили. И мы все вместе перебрались в другой дом, где был хороший погреб. Девять человек, включая одного ребенка ночевали в погребе размером примерно 2 на 3. Это было неважно. Живы и хорошо

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Но этим несчастья этого района не закончились, а как оказалось только начинались. Утром следующего дня с тех же позиций они обстреливали город, но в обед они снова переключились на наш район.

Теперь были зажигательные бомбы почти в упор, потому что время от выстрела до попадания было минимальным для любой реакции. В это время мы помогали заклеивать окна в другом доме. И это в какой-то степени нас спасло, потому что именно в этот дом снаряд не прилетел. Но вокруг все просто полыхало. Часть людей осталась в погребе другого дома. Они случайным образом поняли что дом горит и, к счастью, успели выскочить. Но одна женщина сильно обгорела".

26-летняя Дарья Блашко родилась в Новополоцке и выступала за сборную Беларуси. Однако в 2017 году сбежала от диктатуры Лукашенко в демократическую Украину.