Биатлон: где и во сколько смотреть женскую гонку преследования

Участники гонки преследования определяются в спринте / Фото: REUTERS

Сегодня во французском Анси продолжится Кубок мира по биатлону. Первыми на старт выйдут женщины, которые пробегут гонку преследования.

По итогам спринта в преследовании выступят три украинские биатлонистки.

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Елена Билосюк стартует под 18-м номером с отставанием в 1 минуту и 3 секунды от лидера Марте Олсбю-Ройселанд из Норвегии. Дарья Блашко (№29) – 1 минута и 11 секунд. Юлия Джима (№41) – 1 минута и 24 секунды.

Гонка преследования начнется в 14:00 по киевскому времени. В прямом эфире ее покажут UA:Перший и Евроспорт.

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Напомним, ранее лидер нашей команды Елена Билосюк рассказала, что ее беспокоило во время спринтерской гонки на Кубке мира во Франции. "Я задыхалась", – призналась биатлонистка.