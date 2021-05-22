Безус забил мяч, сделал пас и обеспечил Генту путевку в еврокубки. А Яремчук получил травму

Роман Безус в Генте / Фото: Twitter
В эти выходные финиширует сезон 2020/2021 в чемпионате Бельгии. В последние недели команды распределяют места по группам. В одной из них в субботу вечером важную победу добыл Гент с тремя нашими соотечественниками в составе.
Тем временем, Соболь второй раз подряд стал чемпионом Бельгии.
В последнем туре соревнования за 5-8-е места Гент обыграл на выезде Мехелен со счетом 2:1 и стал победителем этого мини-турнира. Причем украинский полузащитник Роман Безус сыграл в успехе ключевую роль. На 57-й минуте бывший игрок киевского Динамо и полтавской Ворсклы забил мяч головой.
А на 67-й минуте Безус отдал голевую передачу, после чего счет стал 2:0 в пользу гостей.
Мехелен один гол отыграл с пенальти, но большего достичь не сумел – 1:2. Таким образом, победа Гента над главным конкурентом обеспечила ему отрыв в три очка и место в еврокубках в сезоне 2021/2022.
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А вот основной форвард нашей сборной Роман Яремчук получил травму и был заменен на 79-й минуте. Насколько все серьезно, пока что сказать сложно. Защитник Игорь Пластун вышел на поле лишь на 90-й минуте, но помог партнерам выстоять семь минут добавленного времени.
Напомним, из этого трио на чемпионат Европы Андрей Шевченко вызвал только Яремчука. Смотрите, как львовянин забивал несколькими днями ранее.
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