Безумно красивая и умная. Как выглядит дочь капитана Динамо, который умер семь лет назад

У Алины звездные родители

Популярная певица Анна Седокова показала в соцсетях свою дочь Алину, которой 4 декабря исполнится 17 лет.

"Эта безумно красивая и умная девочка живет свою жизнь. Прекрасно учится, поступает в лучшие университеты мира, иногда доставляет мне трудности. Но я уважаю ее путь. Он сложный, но очень интересный. Люблю тебя, моя взрослая малышка", – написала Седокова.

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Отцом Алины является бывший капитан киевского Динамо Валентин Белькевич. Он умер 1 августа 2014 года в 41-летнем возрасте от тромбоэмболии.

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Анна и Валентин поженились в 2004 году, а через пять месяцев у них появилась дочь. По словам певицы, она терпела измены в течение двух лет, а затем решила расстаться с Валентином.