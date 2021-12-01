3 декабря 17:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 14:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 17:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 19:30
Металлист 1925 --
Колос --
5 декабря 14:00
Заря --
Ингулец --
5 декабря 17:00
Александрия --
Минай --
5 декабря 19:30
Десна --
Мариуполь --
6 декабря 19:30
Днепр-1 --
Черноморец --
11 декабря 00:00
Динамо --
Заря --
11 декабря 00:00
Александрия --
Шахтер --
11 декабря 00:00
Колос --
Минай --
11 декабря 00:00
Львов --
Ворскла --
11 декабря 00:00
Ингулец --
Десна --
11 декабря 00:00
Мариуполь --
Днепр-1 --
11 декабря 00:00
Верес --
Рух --
11 декабря 00:00
Черноморец --
Металлист 1925 --
7 декабря 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 декабря 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сити --
7 декабря 22:00
Милан --
Ливерпуль --
7 декабря 22:00
Порту --
Атлетико --
7 декабря 22:00
Боруссия Д --
Бешикташ --
7 декабря 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 декабря 22:00
Реал --
Интер --
7 декабря 22:00
Шахтер --
Шериф --
8 декабря 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 декабря 19:45
Зенит --
Челси --
8 декабря 22:00
Бенфика --
Динамо --
8 декабря 22:00
Бавария --
Барселона --
8 декабря 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 декабря 22:00
Аталанта --
Вильярреал --
8 декабря 22:00
Зальцбург --
Севилья --
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Безумно красивая и умная. Как выглядит дочь капитана Динамо, который умер семь лет назад

Андрей Трофимов
1 декабря, 08:01
Алина – дочь Валентина Белькевича и певицы Анны Седоковой. Сейчас девушка живет и учится в Америке

У Алины звездные родители

Популярная певица Анна Седокова показала в соцсетях свою дочь Алину, которой 4 декабря исполнится 17 лет.

"Эта безумно красивая и умная девочка живет свою жизнь. Прекрасно учится, поступает в лучшие университеты мира, иногда доставляет мне трудности. Но я уважаю ее путь. Он сложный, но очень интересный. Люблю тебя, моя взрослая малышка", – написала Седокова.

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Отцом Алины является бывший капитан киевского Динамо Валентин Белькевич. Он умер 1 августа 2014 года в 41-летнем возрасте от тромбоэмболии.

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Анна и Валентин поженились в 2004 году, а через пять месяцев у них появилась дочь. По словам певицы, она терпела измены в течение двух лет, а затем решила расстаться с Валентином.