3 грудня 17:00
Шахтар --
Львів --
4 грудня 14:00
Верес --
Динамо --
4 грудня 17:00
Рух --
Ворскла --
4 грудня 19:30
Металіст 1925 --
Колос --
5 грудня 14:00
Зоря --
Інгулець --
5 грудня 17:00
Олександрія --
Минай --
5 грудня 19:30
Десна --
Маріуполь --
6 грудня 19:30
Дніпро-1 --
Чорноморець --
11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
Чорноморець --
Металіст 1925 --
7 грудня 19:45
ПСЖ --
Брюгге --
7 грудня 19:45
Лейпциг --
Манчестер Сіті --
7 грудня 22:00
Мілан --
Ліверпуль --
7 грудня 22:00
Порту --
Атлетіко --
7 грудня 22:00
Боруссія Д --
Бешикташ --
7 грудня 22:00
Аякс --
Спортинг --
7 грудня 22:00
Реал --
Інтер --
7 грудня 22:00
Шахтар --
Шериф --
8 грудня 19:45
Ювентус --
Мальме --
8 грудня 19:45
Зеніт --
Челсі --
8 грудня 22:00
Бенфіка --
Динамо --
8 грудня 22:00
Баварія --
Барселона --
8 грудня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Янг Бойз --
8 грудня 22:00
Аталанта --
Вільярреал --
8 грудня 22:00
Зальцбург --
Севілья --
8 грудня 22:00
Вольфсбург --
Лілль --
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Шалено красива і розумна. Як виглядає дочка капітана Динамо, який помер сім років тому

Андрій Трофімов
1 грудня, 08:01
Аліна – донька Валентина Белькевича та співачки Анни Седокової. Зараз дівчина живе та навчається в Америці

У Аліни зіркові батьки

Популярна співачка Анна Сєдокова показала у соцмережах свою доньку Аліну, якій 4 грудня виповниться 17 років.

"Ця шалено красива і розумна дівчинка живе своїм життям. Прекрасно навчається, вступає до найкращих університетів світу, іноді завдає мені труднощів. Але я поважаю її шлях. Він складний, але дуже цікавий. Люблю тебе, моя доросла малеча", – написала Седокова.

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Батьком Аліни є колишній капітан київського Динамо Валентин Белькевич. Він помер 1 серпня 2014 року у 41-річному віці від тромбоемболії.

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Анна та Валентин одружилися у 2004 році, а через п'ять місяців у них з'явилася донька. За словами співачки, вона зазнавала зради протягом двох років, а потім вирішила розлучитися з Валентином.