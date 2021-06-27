Бездомных кормили бесплатно после выхода Монреаля в финал Кубка Стэнли

Жорж Ларак кормил жителей Монреаля / Фото: Instagram
Бывший хоккеист Монреаля Жорж Ларак накормил 3200 бездомных. А все из-за проигранного спора. В апреле 2021 года Ларак заключил пари с местным радиожурналистом, что проспонсирует благотворительную акцию в случае выхода Канадиенс в финал Кубка Стэнли.
Монреаль Канадиенс в овертайме обыграл Вегас Голден Найтс и сыграет в финале Кубка Стэнли, где последний раз побеждал в 1993 году
После выхода Монреаля в решающую серию, в акции вызвались принять участие 15 ресторанов и 8 благотворительных фондов. Они приготовили пищу для более трех тысяч человек.
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В финале нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли канадцы сыграют с клубом Тампа-Бэй Лайтнинг.
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