Без Гондураса. США и Мексика добыли путевки на Мундиаль в Катаре

Мексика и США сыграют в Катаре / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Квалификация отбора на ЧМ-2022 выходит на финишную прямую. Уже известны 29 из 32 участников турнира в Катаре.

В ночь на 31 марта состоялся заключительный тур в зоне КОНКАКАФ (североамериканского турнира). По итогам матчей определились еще два участника Мундиаля.

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Сборная Мексики обыграла Сальвадор (2:0) и обеспечила второе место в отборе, а заодно и путевку в Катар.

Футболисты сборной США, несмотря на проигрыш Коста-Рике (0:2), финишировали на проходном третьем месте.

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Коста-Рика померится силами в межконтинентальном плей-офф со сборной Новой Зеландии, которая представляет зону Океании.

Ранее сборная Канады обеспечила себе путевку на чемпионат мира. Страна с наибольшей украинской диаспорой в мире во второй раз в истории сыграет на чемпионате мира

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Квалификация ЧМ-2022. КОНКАКАФ

Жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года состоится 1 апреля в столице Катара Дохе.