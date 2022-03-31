Без Гондураса. США и Мексика добыли путевки на Мундиаль в Катаре

Мексика и США сыграют в Катаре / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня
Квалификация отбора на ЧМ-2022 выходит на финишную прямую. Уже известны 29 из 32 участников турнира в Катаре.
В ночь на 31 марта состоялся заключительный тур в зоне КОНКАКАФ (североамериканского турнира). По итогам матчей определились еще два участника Мундиаля.
Сборная Мексики обыграла Сальвадор (2:0) и обеспечила второе место в отборе, а заодно и путевку в Катар.
Футболисты сборной США, несмотря на проигрыш Коста-Рике (0:2), финишировали на проходном третьем месте.
Коста-Рика померится силами в межконтинентальном плей-офф со сборной Новой Зеландии, которая представляет зону Океании.
Ранее сборная Канады обеспечила себе путевку на чемпионат мира. Страна с наибольшей украинской диаспорой в мире во второй раз в истории сыграет на чемпионате мира
Квалификация ЧМ-2022. КОНКАКАФ
Жеребьевка финальной части чемпионата мира по футболу 2022 года состоится 1 апреля в столице Катара Дохе.