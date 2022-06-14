Без форварда Бенфики: Украина назвала состав на Ирландию

Роман Яремчук уже ушел в отпуск / Фото: REUTERS
Сегодня сборная Украины сыграет матч группового этапа Лиги наций. В польском городе Лодзь наша команда примет Ирландию. Начало встречи в 21:45. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Ирландия.
В день игры тренерский штаб национальной команды выбрал игроков, которые могут выйти на поле.
Официальная заявка сборной Украины на матч (по номерам):
- Андрей Лунин
- Валерий Бондарь
- Тарас Качараба
- Денис Попов
- Сергей Сидорчук
- Даниил Игнатенко
- Андрей Ярмоленко
- Руслан Малиновский
- Даниил Сикан
- Николай Шапаренко
- Артем Довбык
- Илья Забарный
- Михаил Мудрик
- Виктор Цыганков
- Виталий Миколенко
- Александр Зинченко
- Александр Сирота
- Эдуард Соболь
- Александр Зубков
- Александр Караваев
- Николай Матвиенко
- Дмитрий Ризнык
Среди тех, кто был вместе с командой в заявку не попали форвард Бенфики Роман Яремчук и полузащитник Днепра Александр Пихаленок.
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Напомним, что неделю назад в Дублине сборная Украины обыграла Ирландию – 1:0.