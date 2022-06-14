Без форварда Бенфики: Украина назвала состав на Ирландию

Роман Яремчук уже ушел в отпуск / Фото: REUTERS

Сегодня сборная Украины сыграет матч группового этапа Лиги наций. В польском городе Лодзь наша команда примет Ирландию. Начало встречи в 21:45. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Украина – Ирландия.

В день игры тренерский штаб национальной команды выбрал игроков, которые могут выйти на поле.

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Официальная заявка сборной Украины на матч (по номерам):

Андрей Лунин Валерий Бондарь Тарас Качараба Денис Попов Сергей Сидорчук Даниил Игнатенко Андрей Ярмоленко Руслан Малиновский Даниил Сикан Николай Шапаренко Артем Довбык Илья Забарный Михаил Мудрик Виктор Цыганков Виталий Миколенко Александр Зинченко Александр Сирота Эдуард Соболь Александр Зубков Александр Караваев Николай Матвиенко Дмитрий Ризнык

Среди тех, кто был вместе с командой в заявку не попали форвард Бенфики Роман Яремчук и полузащитник Днепра Александр Пихаленок.

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Напомним, что неделю назад в Дублине сборная Украины обыграла Ирландию – 1:0.