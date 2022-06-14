Битва в Лиге наций: когда и где смотреть матч Украина – Ирландия

Подопечные Александра Петракова завершают июньский цикл поединков в Лиге наций. Рассказываем, где состоится трансляция поединка

Украина и Ирландия сразятся во второй раз за неделю / Фото: УАФ

Сегодня, 14 июня, сборная Украины проведет последний поединок в июньском отрезке Лиги наций. Команда Александра Петракова вновь сразится с ирландцами через неделю после победы в Дублине.

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Номинально домашний поединок для нашей команды состоится в польском Лодзе на городском стадионе "Видзев". Онлайн-трансляция матча Украина – Ирландия пройдет у нас на сайте. Начало – в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Украина – Ирландия? В прямой трансляции игра будет показана на телеканалах Индиго и Футбол 1. Также прямой эфир поединка будет доступен на сервисе OLL.TV.

Тем временем, букмекеры оценили шансы команд на успех. Фаворитом является сборная Украины, победа подопечных Петракова оценивается в 1.80, тогда как на ирландцев можно поставить за 5.00. Вероятность ничьей составляет 3.55. В процентном отношении расклад сил следующий:

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победа Украины – 53%

ничья – 28%

победа Ирландии – 19%

Отметим, что Украина пока идет без потерь в Лиге наций. Помимо минимальной победы в Дублине наша команда сумела разгромить Армению со счетом 3:0.

Ирландия же отстает от "сине-желтых" на три балла, однако подопечные Стивена Кенни сыграли на матч больше. Ирландцы неудачно стартовали в Лиге наций, проиграв минимально Армении и Украине. Впрочем, в третьем туре "зеленые" разгромили дома Шотландию (3:0).