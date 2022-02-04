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Бей своих, чтобы чужие боялись: Усик дебютировал в футболе и чуть не покалечил одноклубника

Андрей Трофимов
4 февраля, 17:06
Александр Усик дебютировал в профессиональном футболе! Чемпион мира по боксу вышел на поле в матче Полесье – Верес на сборах в Турции

Усик дебютировал в футболе / Фото: Коллаж: Сегодня

В ожидании решения по реваншу с Энтони Джошуа Усик присоединился к житомирскому Полесью. Дебют должен был состояться раньше, но вмешалась погода.

Футболист вошел в состав команды на товарищеский турнир Winter Cup в Турции. А сегодня состоялся его дебют в футболе.

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Усик вышел на поле во втором тайме, заменив экс-игрока сборной Украины Филиппа Будковского. Усик размялся на бровке проведя по привычке бой с тенью, а с выходом на газон перекрестился.

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Боксер не успел проявить себя на позиции центрального форварда. Тем не менее, Полесье еще до выхода Усика на поле вышел вперед и удержал преимущество до самого финального свистка – 2:1.

Кстати, сразу после завершения матча случился забавный момент. Усик шел поздравлять с победой одноклубника и случайно наступил ему на ногу. Только представьте – 100 кг веса да еще и с шипами! Впрочем, боксер тут же извинился.

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Отметим, что промоутер Усика Александр Красюк негативно отнесся к переходу боксера в футбол. Красюк оценил риски данного мероприятия.