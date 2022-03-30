Беспредел на стадионе. Фаны атаковали лазерами звезду Ливерпуля

Мохамед Салах был главной целью сенегальских болельщиков / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Африканский отбор на чемпионат мира успешно прошли пять сборных. Одним из счастливчиков стала команда Сенегала, оставившая за бортом сборную Египта.

Основное и дополнительное время закончилось со счетом 1:0, а при пробитии пенальти точнее были футболисты сборной Сенегала.

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Но победу сенегальцев омрачило поведение их болельщиков. Во время предматчевой тренировки фанаты забрасывали египтян бутылками и камнями.

А во время поединка атаковали Салаха и компанию лазерными указками.

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В серии пенальти действия сенегальских фанатов стали еще более заметными. Лица футболистов сборной Египта становилось зеленым из-за массовой лазерной атаки при выполнении 11-метровых ударов.

Особенно доставалось лидеру сборной Египта Мохамеду Салаху и вратарю Мохамеду Эль-Шанави.

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В итоге Сенегал реализовал три из пяти пенальти, тогда как Египет – всего один из четырех. Не удивительно, что Египетская ассоциация футбола подала жалобу на Сенегал.

За активное использование лазеров Сенегалу грозит штраф. Их использование в матче запрещено правилами ФИФА.