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Беседину на поле выходить, а его никто найти не может. Удивительная история с Евро-2020

Андрей Трофимов
24 декабря, 17:30
Форвард сборной Украины мог не сыграть со Швецией на чемпионате Европы. Когда Андрей Шевченко собрался делать замену, Беседин пошел в туалет

Артем Беседин получил жуткую травму в том матче / Фото: Reuters

Нападающий киевского Динамо Артем Беседин получил жуткую травму в 1/8 финала Евро-2020 и с лета лечится.

Интересную историю о Беседине и том историческом матче со Швецией рассказал журналист Николай Васильков, который был в составе нашей делегации на чемпионате Европы.

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"Когда Шевченко позвал Артема Беседина выходить на замену, то его не могли найти. Малдера поискал на скамейке запасных, поискал в раздевалке – нигде нет. У всех были круглые глаза, когда Артем спокойно вышел из туалета, дожевывая какое-то печенье.

Его быстро погнали на поле вместо Яремчука. Хотя уже хотели выпускать Довбыка вместо Беседина", – рассказал Васильков на канале vZbirna.

Напомним, что Артем Беседин вышел на замену в дополнительное время. Но провел на поле меньше десяти минут. Маркус Даниельссон грубо сыграл против украинца и получил красную карточку. А Беседина пришлось заменить.

Артем Беседин, жуткая травма на Евро-2020 / Фото: Reuters