Берлускони пытался перехватить Шеву: украинцу предлагали работу в итальянском подвале

Шевченко отказал Берлускони / Фото: Официальный сайт ФК "Милан", REUTERS

Бывший премьер-министр Италии владеет клубом второго по силе дивизиона Италии Монца.

Несколько месяцев назад Берлускони искал нового тренера для своей команды и рассматривал кандидатуру Шевченко.

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Тем не менее, переговоры не увенчались успехом и в итоге клуб возглавил Джованни Строппа, сообщает Calciomercato со ссылкой на Gazzetta dello Sport.

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Отметим, что в текущем сезоне Монца идет на 11-м месте в Серии В. Скажем прямо, середняк второй лиги – не лучший вариант для развития клубной тренерской карьеры. Из такого подвала можно и не дорасти до ТОП-клубов.

Берлускони находится в близких отношениях с Шевченко со времен его выступления за Милан, которым ранее владел итальянский политик. Более того, Берлускони является крестным отцом Джордана – старшего сына Шевы.

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Кстати, несмотря на то, что недавно Дженоа приобрела американская инвесторская компания 777 Partners, слухи связывают клуб с тем же Берлускони. Впрочем, даже итальянские СМИ подлинно не знают, насколько эти связи крепкие.

Ранее мы писали, что Андрей Шевченко будет далеко не самым высокооплачиваемым человеком в Дженоа.