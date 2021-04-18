Беринчик потребовал триста тысяч долларов с россиянина

За такую сумму украинский призер Олимпиады-2012 готов драться с Исой Исаевым, который утверждает, что десять лет назад усадил Дениса на пятую точку

Боец российского промоушена кулачных боев Top Dog Иса Исаев вызвал на поединок украинского легковеса Дениса Беринчика, утверждая, что в 2011 году отправил того в нокдаун.

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"Я бросаю Денису Беринчику вызов. В 2011 году я его на ринге на ж*пу посадил, а здесь я его спать уложу", – заявил Исаев

Олимпийский призер-2012 Беринчик у себя в Instagram жестко ответил россиянину.

"Хотел бы прояснить ситуацию по поводу бойца российского промоушена Исы Исаева. Если у вас есть триста (тысяч долларов), я готов не подписывать контракт на бой с Лобовым, а подпишем с вами"

"Но где ты был в 11-м году, я не знаю. Может, реально, когда мы с тобой встречались на турнире класса А в Махачкале, тебе в финале отбили голову? Это был Альберт Селимов. Ты, наверное, свою ж*пу перепутал с моей, братец. Разберись в годах, а потом предъявляй, рассказывай. Сделай сначала вес", – заявил Исаеву Беринчик

Денис Беринчик / Фото: Instagram

Напомним, 19 июня Беринчик проведет бой на голых кулаках против друга Конора Макгрегора – ирландца Артема Лобова.

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