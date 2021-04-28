Бензема побил голевой рекорд Роналду в Лиге чемпионов

Карим Бензема. Фото: REUTERS/Sergio Perez
Нападающий Реала Карим Бензема побил рекорд своего бывшего одноклубника Криштиану Роналду в Лиге чемпионов. Французский нападающий отличился забитым мячом в первом матче 1/2 финала против Челси (1:1).
На момент матча Бензема исполнилось 33 года и 129 дней. Он стал самым возрастным автором забитого мяча в полуфинале Лиги чемпионов в составе Реала, побив рекорд Роналду, который забивал в возрасте 32 лет и 86 дней, сообщает УЕФА.
Добавим, что Бензема забил свой 71-й гол в Лиге чемпионов. По этому показателю он сравнялся с еще одним экс-игроком Реала Раулем. Больше них забили только Роналду, Лионель Месси и Роберт Левандовски.
Ранее мы писали, что звезде Реала готовят 5 лет тюрьмы за шантаж. Суд по делу Карима Бензема пройдет в октябре. Следствие подозревает Карима в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая своего тогдашнего партнера по сборной Франции Вальбуэна заплатить шантажистам.
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