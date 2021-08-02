Белорусский тяжелоатлет погиб в автокатастрофе в Германии

Алексей Мжачик погиб ДТП. Фото: weightlifting.by
Водитель авто, в котором ехал Мжачик, не справился с управлением и врезался сначала в ограждение трассы, а после – в столб. Алексей Мжачик погиб на месте, пишет auto.onliner.by.
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Водитель и двое других пассажиров получили серьезные травмы и были госпитализированы, в больницу их доставили на вертолете.
Алексей Мжачик – мастер спорта международного класса, выступал в весовой категории свыше 109 кг. Участник Олимпийских игр в Рио-2016.
Бронзовый призер молодежного (U-23) чемпионата Европы (2017), бронзовый призер в рывке (2019). Серебряный призер чемпионата мира среди юниоров 2015 года. Серебряный призер чемпионата Европы среди юношей (2012).
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