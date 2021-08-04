Белоруский специалист будет спасать Рух

Леонид Кучук / Фото: Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

Львовский клуб Рух на своем официальном сайте объявил о назначении главным тренером команды известного специалиста Леонида Кучука.

"Леонид Кучук сегодня вечером приехал на тренировку "желто-черных" на учебно-тренировочную базу в Винниках. В течение занятия новоиспеченный наставник наблюдал за действиями футболистов, впрочем, участия в тренировочном процессе не участвовал. После сессии, руководство Руха в конференц-зале представило футболистам Леонида Кучука в качестве нового главного тренера команды. О тренерах, которые будут помогать Леониду Кучуку в его тренерском штабе сообщим в ближайшее время."- сообщает сайт клуба.

Леонид Кучук – главный тренер Руха / Фото: Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

Напомним, что после неудачного старта в чемпионате львовский Рух попрощался с Иваном Федыком – наставником "желто-черных". После двух туров команда находится на 14-м месте турнирной таблицы и набрала ноль очков.

Леонид Кучук уже возглавлял львовскую команду в 2019 году, во многом благодаря его работе Рух вышел в Премьер-лигу. В разные периоды опытный наставник возглавлял киевский Арсенал, камянскую Сталь, российские клубы Локомотив, Кубань, Ростов.