У Маркевича появилась альтернатива сборной Украины! Первая тренерская отставка в УПЛ

Львовский Рух попрощался с Иваном Федыком после неудачного старта команды в новом сезоне чемпионата Украины

Иван Федык больше не тренер Руха / Фото: Официальный сайт ФК "Рух" (Винники)

Две недели назад стартовал чемпионат Украины 2021/2022, который впервые за долгое время вернулся к формату с 16 командами. А уже сегодня в УПЛ состоялась первая тренерская отставка.

Главными неудачниками первых туров стали Черноморец, Ингулец и Рух, которые уступили по две игры. В итоге руководство львовян приняло решение об увольнении Ивана Федыка.

Как сообщает официальный сайт Руха, стороны разошлись по обоюдному согласию. Более того, клуб предложил Федыку продолжить работу в структуре клуба, однако Иван Зенонович взял паузу на размышления.

34-летний специалист был назначен главным тренером команды летом прошлого года и помог команде подняться в УПЛ из Первой лиги. В прошлом сезоне команда заняла при Федыке 10 место в элитном дивизионе.

Всего же за время работы в Рухе Иван провел 40 матчей, из которых 12 выиграл и по 14 свел к ничьей и проиграл. Кто же теперь возглавит команду из Львова – пока остается вопросом.

Что интересно, год назад активно с Рухом сотрудничал Мирон Маркевич, который был консультантом в штабе Федыка. Сам же Мирон Богданович уже пять лет не тренирует, а сейчас называется одним из фаворитов на место главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко.