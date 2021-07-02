Бельгия – Италия: видео голов и обзор четвертьфинала Евро

Подопечные Роберто Манчини трижды забили еще в первом тайме, но один гол не засчитали. "Дьяволам" удалось отыграть один мяч с пенальти перед перерывом

Бельгия - Италия / Фото: Reuters

Второй поединок 1/4 финала чемпионата Европы принял немецкий Мюнхен. На нашем сайте стартовал онлайн Бельгия – Италия. Дуэль примерно равных и сильных соперников оправдала ожидания болельщиков.

"Скуадра адзурра" активнее начала матч. Уже в дебюте мяч влетел в сетку ворот Тибо Куртуа, но судьи его не засчитали из-за положения "вне игры" у Леонардо Бонуччи. Но на 31-минуте итальянцы своего достигли: Николо Барелла продрался сквозь оборону номинальных хозяев и открыл счет.

На 44-й минуте шикарный мяч в своем стиле обводящим ударом забил Лоренцо Инсинье – 2:0.

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Однако уйти на перерыв с разницей в два мяча сборной Италии не удалось. Уже в добавленное время 19-летний Жереми Докю прорвался в штрафную, а Джованни ди Лоренцо его грубовато толкнул – словенский рефери Славко Винчич назначил пенальти! Опытный Ромелу Лукаку пробил по центру, а Джанлуиджи Доннарумма улетел в угол – 2:1. Апеннинцы пропустили впервые на Евро-2020.

Второй тайм соперники начали без замен...