Бельгия – Италия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала Евро-2020

Второй четвертьфинальный поединок чемпионата Европы пройдет в Мюнхене – следите за игрой в нашей текстовой онлайн-трансляции, смотрите видео голов

Сегодня в Мюнхене определится полуфиналист Евро-2020. На шаг ближе к трофею станет кто-то из пары Бельгия – Италия. Матч начнется в 22:00. Вашему вниманию – онлайн-трансляция четвертьфинального поединка с видео, фото и комментариями.

БЕЛЬГИЯ – ИТАЛИЯ

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Путь в четвертьфинал

Сборная Бельгии минимально обыграла Португалию, благодаря шикарному голу Торгана Азара.

Команда Италии лишь в дополнительное время сумела выиграть у Австрии.

Цифры матча

В поединке будет установлен рекорд независимо от его результата. Сейчас у Бельгии и Италии по 14 побед подряд в матчах чемпионата Европы (включая квалификацию). Вышедшая в полуфинал команда доведет серию до 15.

Сборная Италии выиграла 14 из 22 матчей с бельгийцами, включая встречи группового этапа Евро-2000 и Евро-2016. Бельгия взяла верх над Италией в 1/4 финала ЧЕ-1972, где потом выиграла бронзовые медали.

Один раз уже играли тренеры сборных Роберто Мартинес и Роберто Манчини друг против друга. Но это было на клубном уровне. В финале Кубка Англии-2013 Уиган Мартинеса победил Манчестер Сити Манчини и взял первый крупный трофей. Спустя два дня Манчини оставил пост главного тренера МанСити.

Нападающий Бельгии Ромелу Лукаку и вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма играли друг с другом в четырех миланских дерби. Лукаку забил во всех четырех.

За кого болеете? Бельгия Италия

Ориентировочные составы по версии УЕФА

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вермален, Вертонген, Т. Азар, Витсель, Тилеманс, Менье, Мартинес, Лукаку, Карраско.

Италия: ﻿Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Кьеллини, Спинаццола, Барелла, Жоржиньо, Верратти, Кьеза, Иммобиле, Инсинье.

Цитаты

Главный тренер Бельгии Роберто Мартинес:

"Уверен, что Италия бросится в атаку с первой секунды. Они играют очень быстро и организованно. Каждый в команде знает свою роль".

Главный тренер Италии Роберто Манчини:

"Мы будем играть в свой футбол, с уважением относясь к сопернику, так как представляем, насколько он силен. Сборная Бельгии – безусловно, одна из лучших команд в мире. Но это ничего не меняет".

Полузащитник Бельгии Торган Азар:

"Италия – самый сложный соперник для нас на этом турнире. Итальянцы явно на ходу, и нам будет очень приятно прервать их удачную серию. Пожалуй, их стиль игры нам подходит больше, чем португальский. Они будут куда больше атаковать, и мы получим свободное пространство на чужой половине поля. Но, конечно, легче от этого нам не станет".

Защитник Италии Джорджио Кьеллини:

"Нам не нужна дополнительная мотивация перед матчами такого уровня. Адреналин сам ее создаст, как только выйдем на поле. Это будет матч классных команд, и любая мелочь может оказать решающее значение".

Бельгия – Италия: где смотреть матч

В прямом эфире матч Бельгия – Италия в пятницу, 2 июля, начиная с 22:00, покажут каналы "Украина" и "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе Oll.tv.

Кто следующий соперник

Победитель матча Бельгия – Италия в 1/2 финала Евро-2020, 6 июля на "Уэмбли", сыграет с лучшим в противостоянии Швейцария – Испания, которое сегодня начнется в 19:00. Мы ведем онлайн-трансляцию матча Швейцария – Испания.