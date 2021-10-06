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Беленюк продает золотую медаль Олимпиады

Олег Люлька
6 октября, 11:13
Депутат, ставший единственным чемпионом Украины на минувших Играх в Токио, решил расстаться со своей наградой за деньги

Олимпийский чемпион Жан Беленюк / Фото: REUTERS

О желании продать свое золото Игр-2020 в Токио борец греко-римского стиля и парламентарий Жан Беленюк рассказал у себя в Instagram.

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"Друзья, хочу сделать доброе дело! Очень многие уже сделали фото с моей золотой медалью, которую я привез из Токио. Она – честь и гордость нашей страны, и благодарен Богу и команде, что именно мне посчастливилось привезти единственную золотую медаль для Украины!"

"Но еще я хочу сделать так, чтобы эта медаль принесла пользу, а не просто лежала на полке. Думаю провести аукцион и продать ее, а все вырученные деньги передать на благотворительную помощь больным детям!" – написал Беленюк.

Жан Беленюк принес Украине единственное золото Токио / Фото: Reuters

Жан Беленюк – олимпийский чемпион Токио-2020 / Фото: Reuters

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Ранее мы писали, что олимпийская призерка Токио продала медаль за три миллиона гривен. Польская метательница копья Мария Андрейчик рассталась со своей серебряной наградой с Игр-2020, чтобы помочь больному мальчику.

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