Баюл взбесила россиян: вспыхнули новые разборки в Instagram

Легендарная украинская фигуристка пристыдила российское шоу, упрекнув "детей" из него в неуважении к бренду

У первой олимпийской чемпионки независимой Украины 43-летней фигуристки Оксаны Баюл вспыхнули новые разборки с Россией. На сей раз – из-за шоу группы российского тренера Этери Тутберидзе под названием "Чемпионы на льду", которое состоялось 6 апреля в Москве.

Баюл опубликовала постер этого шоу, на котором, в частности, изображены Алина Загитова, Евгения Медведева и Камила Валиева.

"Эти дети даже не знают, что такое "Чемпионы на льду" и кто создал этот бренд. Том Коллинз, твой тур был многогранным с фигуристами со всего мира. Мы всегда будем помнить", – написала у себя в Instagram Баюл, чем сильно задела чувства болельщиков РФ

Отметим, что американский фигурист Том Коллинз создал первое ледовое шоу "Чемпионы на льду" в США в 1969 году. В гастролях участвовали и европейские, и советские спортсмены. В августе 2020 года Баюл анонсировала новое шоу под тем же названием.

В комментарих под постом Оксаны Баюл одна из российских подписчиц решила уколоть украинку: "Сейчас наши чемпионы покруче, чем прошлые! Поэтому, Оксана, все, что было раньше, забудьте и смиритесь с прогрессом. То же касается и Родниной, которая должна порадоваться за достижения наших спортсменов, но кроме негатива ничего не услышишь. Поэтому поздравляю, теперь у нас есть в команде "Негативчик против России" уже двое – Баюл и Роднина!"

Баюл, как сообщает Чемпионат, в ответ написала: "Да, да, покруче, я вижу. Загитова – молодец? Или все списали?". А позже украинка, давно проживающая в Лас-Вегасе, отключила комментарии к посту.

Тут нужно добавить, что 18-летняя олимпийская чемпионка-2018 Загитова, упомянутая Баюл, крайне неудачно выступила во время недавнего шоу группы Этери Тутберидзе "Чемпионы на льду" в Казани, упав там трижды.

Оксана Баюл и ее дочка / Фото: Instagram

Путин и Загитова / Фото: Getty Images

Напомним, не так давно прогремел другой скандал Баюл vs Россия. Российская журналистка Эмма Гаджиева в интервью заявила: "Постоянно побеждает тот, кто приехал на Олимпийские игры вторым-третьим номером", – имея ввиду также успех Баюл на Олимпиаде-1994.

В ответ Баюл жестко поставила на место россиянку, применив к ней слово "помойка". "Каким это вторым номером я приехала на Олимпийские игры? Чемпион мира – это не второй номер, а первый", – парировала украинка, напомнив о предшествовавшем Лиллехаммеру "золоте" ЧМ-1993.

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