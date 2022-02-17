Байден не указ: звездный американец объяснил, почему не покинул Киев

Кеффи не паникует - отмечает 29-летие в Киеве / Фото: Коллаж: Сегодня

Американский защитник баскетбольного клуба Киев-Баскет Майкл Кеффи прокомментировал свое решение остаться в Украине, несмотря на угрозу полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну.

Сегодня в Киеве Кеффи, самый ценный игрок украинской баскетбольной лиги-2021, отмечает свое 29-летие.

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"Я осознаю все риски, но американский паспорт не позволяет паниковать. Не верю в ужасный сценарий. Героем себя не считаю. Привлек внимание? Ну есть как есть".

"Ребята и тренер – все в хорошем настроении. Вообще-то мне Киев пришелся по душе. Здесь комфортно, не чувствую угроз для себя", – приводит слова Кеффи инстаграм-аккаунт Киев-Баскета.

Напомним, неделю назад президент США Джо Байден призвал американцев покинуть Украину, заявив: "Американские граждане должны уехать сейчас же. Не похоже, что мы имеем дело с террористической организацией. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире".

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/ Фото: Коллаж: Сегодня

На фоне возможного полномасштабного вторжения РФ в Украину Киев-Баскет покинули пять американских баскетболистов – Джордан Свинг, Джилан Вашингтон, Джефф Гаррет, Эйвери Вудсон и Бернард Томпсон.

Но Майк Кеффи, который родом из Калифорнии, их примеру не последовал. В ответ Киев-Баскет изобразил его у себя в соцсетях в образе украинского гетмана со словами: "Бачу, синку, що ти не москаль!"