Баскетболист с контрактом на 60 млн долларов сел в тюрьму за сокрытие краденого

24-летний Малик Бизли из клуба НБА Миннесота Тимбервулвз проведет в заключении 120 дней за угрозу насилия и сокрытие краденого имущества

Малик Бизли делает данк в матче НБА / Фото: Getty Images

Защитник клуба НБА Миннесота Тимбервулвз Малик Бизли отправился в тюрьму, чтобы отбыть 120 дней заключения в исправительном учреждении.

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24-летний Бизли в межсезонье подписал четырехлетний контракт на сумму 60 млн долларов. Он был выбран Денвер Наггетс под общим 19-м номером на драфте НБА в 2016 году, а спустя четыре сезона, в феврале 2020-го, обменян в Миннесоту.

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26 сентября Малик был арестован по обвинению в хранении марихуаны, сокрытии краденого имущества и угрозе насилия. В декабре 2020 года игрок признал себя виновным в угрозе насилия, прокурор снял обвинение в хранении наркотиков.

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