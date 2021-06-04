Украинскую звезду НБА Михайлюка заманивали в Мадрид Роналду, но ему нравится Оклахома

Защитник сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк рассказал про жизнь в США, общении с Леброном Джеймсом после обмена из Лейкерс и дружбу с Лэнем

Святослав Михайлюк / Фото: Reuters

Украинский защитник Оклахома-Сити не смог пробиться в плей-офф НБА вместе с командой. А после окончания сезона в Национальной ассоциации прилетел домой.

- У тебя сейчас отпуск, ты приехал в Черкассы, но все равно продолжаешь тренироваться.

- Всегда стараюсь поддерживать форму, потому что мне не очень нравится, когда есть очень много времени на отдых: теряю форму и потом мне трудно вернуть ее обратно. Если тренироваться в щадящем режиме, чтобы поддерживать свое тело в тонусе, потом будет легче войти в форму в начале сезона.

- Сколько у тебя тренировок в неделю в таком режиме?

- Стараюсь проводить 4-5 тренировок в неделю по 1-1,5 часа для того, чтобы держать себя в тонусе.

- В 2014 году лишь в 17 лет тебя вызвали в сборную Украины. Что тогда чувствовал?

- Было очень приятно. На тот момент команда только вернулась с чемпионата Европы, там они были 5-ми, и мы ехали на чемпионат мира впервые за 23 года. А я был самым молодым игроком в истории ЧМ, который был заявленным в команду и играл. Там было очень много людей, с которыми я поддерживаю связь до сих пор: и тренеры, и игроки. Многие тренеры, которые на тот момент были в тренерском штабе, сейчас работают в Америке, мы общаемся с ними и сейчас.

- Ждал тогда вызов в сборную или это было полной неожиданностью?

- Я не думал, что в таком раннем возрасте меня вызовут в сборной Украины, и поэтому это был приятный сюрприз.

- После этого чемпионата мира можно сказать, что начала осуществляться твоя Американская мечта?

- После этого чемпионата был мой первый год в Канзасе, и так я уже начинал свою баскетбольную карьеру в Америке.

ЖИЗНЬ В ШТАТАХ

- Можешь вспомнить свой первый день в Штатах?

- Даже не помню, кажется, я приехал с отцом, потому что мне было 17 лет, и я только заезжал в кампус в университете. Папа приехал со мной, чтобы показать мне город, побыл несколько дней и уехал. Первый день в Штатах – это, когда ты смотришь фильмы про американские университеты и все такое, и вот это все ты видишь в реальной жизни. Ты смотришь, и понимаешь: то, что ты когда-то видел в фильмах – сейчас происходит с тобой.

- Тогда твоя жизнь поделилось на "до" и "после"?

- Да и нет. Мне понадобилось немного времени для того, чтобы привыкнуть. Мне было легко, потому что все меня очень хорошо приняли. Я был самым молодым за всю историю Канзаса, после меня был еще один парень, которому тоже было 17, но я все равно был младше. В этом возрасте ребята учатся в 11 классе, а я уже был здесь, в университете.

Святослав Михайлюк/Фото okcthunder.com

- На кого ты учился в Канзасе?

Я не думаю, что в Украине есть такая специальность: либеральное искусство. С искусством это не связано. Я могу быть кем захочу. Я проучился там 4 года, в магистратуру не вступал, поэтому изучал только общие предметы.

- Отличается обучение в Штатах и ​​Украине?

- В Украине я не учился в университете, и в школу в Америке тоже не ходил, поэтому сравнивать трудно, но я думаю в Штатах не так много уроков. У нас были занятия по часу, не было такого, чтобы там 4 пары в день.

- На третьем курсе ты пошел на драфт, но снялся из-за травмы. Не жалеешь, что тогда произошло именно так?

- Произошло как произошло... Я всегда верю в то, если что-то случается в жизни – значит так нужно. Я травмировался, вернулся на 4 год обучения в университете, и это был один из моих лучших лет в карьере. Мы вышли в финал четырех. Это был очень хороший год для меня, для команды, для всех.

ПЕРВЫЕ ШАГИ В НБА

- В следующем году ты снова пошел на драфт, тебя берут в НБА в 21 год, и тебя подписывает Лейкерс. Это был какой-то космос для тебя на тот момент?

- Когда ты едешь из Канзаса в Лос-Анджелес – это два очень разных города по всем параметрам: в 10 раз больше город, совсем другой образ жизни.

Святослав Михайлюк/Фото OKC THUNDER

- Тогда параллельно вели переговоры с Реалом, ты даже ездил туда на тренировки, тебе показывали как все устроено в клубе. Почему не перебрался в Испанию?

- Я хотел попробовать свои силы в Америке, в университете. Мне очень импонировал университетский баскетбол, интересно было наблюдать их игры. Атмосфера в залах Америки мне понравилась больше, чем в Европе, и я решил попробовать свои силы в США.

- Правда, что в Мадриде даже задействовали Криштиану Роналду, для того, чтобы ты перешел к ним?

- Да, было такое. Там я встретился со многими игроками футбольного Реала, мы фотографировались, было очень весело.

- Какими были твои первые тренировки в Лейкерс? Насколько они отличались от того, что было в Украине?

- Тренировка отличаются от университетского баскетбола и от европейского тоже. В каждом уголке планеты у тренеров есть свои схемы подготовки, схемы игры. Для меня – это было что-то новое, но привыкнуть было не так трудно. Тренировки, которые были в Украине, перед моим поступлением в университет – подготовили меня к НБА.

- Было дополнительное давление на тебя из-за тогоо, что ты перешел в Лейкерс одновременно с Леброном?

- Да, но давление было не только на меня, но и на всю команду. После того сезона поменяли очень много игроков. В мой второй год в Лейкерс – это уже была совсем другая команда. Давление было на всю команду: на фронт-офис, на всех игроков.

- Твой первый год в НБА. Многие говорят о дедовщине в Лиге. С тобой происходило что-то подобное, когда заставляли что-то делать?

- У всех новичков есть такие "дьютис". После каждой тренировки всем нужно полотенце, ты подаешь всем воду. Когда мы летим самолетом, все говорят, что нужно заказать для них, на каждую поездку принести колоду карт. То, что тебе говорят сделать – ты должен делать.

Святослав Михайлюк (справа) в игре

- Если ты этого не делаешь?

- Тебе могут, например, заполнить машину карамельным поп-корном. А если у тебя дорогая машина, а там, как правило, у всех дорогие авто, очень трудно отмыть кожаные сиденья. Но это еще самое простое, что они могут сделать.

- Тебе забрасывали машину поп-корном?

- Хорошо, что нет.

- Ты полностью все выполнял?

- Я старался, очень старался. Кстати, если ты выполняешь все эти действия, которые от тебя требуют, то в конце сезона тебе дарят подарки: кому-то "Ролексы", мне подарили сумку "Луи Витон", портфель могут дарить. Если ты был хорошим новичком – в конце сезона для тебя будет очень хорошая премия.

- Затем эта дедовщина заканчивается?

- Да, это только первый год.

- С Леброном ты общался? Он мог подойти и напихать тебе?

- Даже после того как меня обменяли, мы с ним встретились в Лас-Вегасе. Мне было очень приятно. Он тепло относится к людям, за этим приятно наблюдать.

- На что ты потратил свою первую зарплату в НБА?

- Я купил машину, Додж Чарджер, потому что в Лос-Анджелесе мне нужна была машина.

ПРИВЕТ, ДЕТРОЙТ

- Затем тебя обменяли, ты перешел в Детройт. Можешь сравнить Лос-Анджелес и Детройт?

- Два очень разных города, две температуры, в Лос-Анджелесе всегда тепло, очень редко дожди, нет снега. В Детройте – все как в Украине: летом тепло, зимой холодно. Детройт более опасный город, там много случаев, когда стреляют, убивают людей. Там мне предстояло жить за городом.

- Тебе комфортнее было в ЛА?

- И там, и там было комфортно. Для меня город не играет большого значения, так как во время сезона мы очень много времени проводим на выездах, много путешествуем. Дома максимум я могу быть неделю, поэтому посреди сезона город для меня большое значение не имеет.

- Лос-Анджелес – это постоянные развлечения. Ты играл когда-то в казино?

- Только на Летней Лиге играл, это когда я был в Лас-Вегасе, несколько раз сыграл, хотел просто попробовать.

- Сколько ты там проигрывал больше всего?

- Максимум я проиграл 2000 долларов.

Святослав Михайлюк/Фото БК "Черкасские Мавпы"

- Что было нового для тебя в Детройт Пистонс?

- Вторая команда, вторая система игры, второй город. В Детройте я начал получать больше игрового времени, я зарекомендовал себя как игрока НБА.

- И потом тебя снова меняют. Теперь ты в Оклахоме. На данный момент эта команда для тебя наиболее комфортная?

- На данный момент – да. Здесь очень много молодых игроков моего возраста, организация старается развивать молодых игроков, именно они – костяк команды. Сейчас для меня Оклахома – лучший вариант.

НОВЫЙ ВЫЗОВ В ОКЛАХОМЕ

- Обмен в Оклахому стал для тебя неожиданностью?

- Я не ожидал этого, но это НБА и здесь может произойти что угодно. Я спокойно отреагировал. Обменяли? Окей, на следующий день я уже улетел в Оклахому. Второй обмен я воспринял гораздо спокойнее. Я уже знал, чего ожидать, как все будет дальше происходить.

- В футболе, например, когда игрок переходит в новый клуб, он поет песню на своем первом вечере в этой команде. В НБА есть такие же традиции?

- Для игроков, которые не первый год в НБА, такого нет. Новички делают такие вещи почти каждый день.

- В Оклахоме ты больше с кем общаешься?

- Я бы сказал, что со всеми. Мы все в одном коллективе. В Детройте или Лос-Анджелесе всем игрокам по 28 лет, у них свои семьи. Конечно, мы общались, но они больше времени проводили со своими семьями.

- Как тебе город? Как сама Оклахома?

- Город как город. Это город, который подходит для города с университетом. В Оклахоме не много развлечений, мало ресторанов. Это маленький город, если сравнивать с другими городами Америки. Здесь много ферм. Я бы сказал Оклахома – это идеальный город для баскетбола.

Святослав Михайлюк в защите / Фото: Reuters

- В современном баскетболе игрок должен быть универсальным. Какое качество бы хотел в себе развить?

- В каждой команде нужны разные качества: в Лос-Анджелосе я играл одну роль, в Детройте – я получил больше обязательств. Сейчас в Оклахоме – у меня еще большая роль. В каждом клубе нужно подстраиваться к стилю игры команды, и ты не знаешь, чего ожидать.

- Этот сезон стал провальным для Оклахомы?

- Да, потому что все понимали, что в команде очень много молодых игроков. После матча всех звезд давали больше игрового времени молодым игрокам, для того, чтобы они развивались.

- Ты бы хотел надолго задержаться в Оклахоме?

- Я знаю как делается бизнес в НБА, как здесь все происходит. Ты никогда не знаешь, чего ожидать, и что будет дальше. Но, да, здесь было приятно.

- Расскажи о ситуации с контрактом. Он у тебя на три года, то есть, сейчас он уже заканчивается, что дальше?

- Я жду, когда закончится сезон, мой агент будет начинать вести переговоры с командами, которые захотят, чтобы я перешел к ним.

- Какой вариант для себя ты бы хотел больше всего?

- На данный момент мне очень нравится в Оклахоме, но я еще не знаю, будут ли другие варианты. Если будет что-то более привлекательное – рассмотрим.

- Ты рассматривать варианты только с НБА? Если поступит вариант из Европы?

- Только НБА.

- В НБА играет еще один украинец – Алекс Лень. Или поддерживаешь с ним связь?

- Мы очень хорошо общаемся. Мы знакомы более 6 лет. Когда играем в одном городе – мы проводим время вместе, мы очень хорошие друзья.

КОГДА УВИДИМ В СБОРНОЙ

- Сборная Украины в ноябре будет проводить сбор, но ты его пропустишь из-за старта сезона в НБА. Но собираешься приехать в следующий раз?

- Если игры будут проходить перед сезоном, например, в сентябре, или в начале октября – я всегда стараюсь приезжать, помогать своей стране.

- В следующем году чемпионат Европы, мы уже туда попали. Как ты оцениваешь шансы сборной на Евробаскете?

- Если получится так, что смогут приехать все игроки: я, Лэнь, украинцы, которые играют в Европе, я думаю, у нас будет очень хорошая команда.

Святослав Михайлюк / Фото: Getty Images

- Сейчас наша сборная одна из лучших в Европе?

- Статистика говорит, что нет, но я думаю, это только потому, что мы не смогли собрать всех игроков, которые играют на самых высоких уровнях, в одну команду.

- По силам ли Украине сейчас выиграть Евро?

- Посмотрим, шансы есть всегда.

- Какая твоя самая заветная мечта в НБА и в жизни?

- Стать лучшим игроком, которым я могу стать, и стать лучшим человеком, которым я могу стать.