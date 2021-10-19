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19 октября 19:45
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19 октября 22:00
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19 октября 22:00
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Вольфсбург --
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Аталанта --
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20 октября 22:00
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Мальме --
20 октября 22:00
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2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
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Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
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Барселоне не на что-то рассчитывать! Луческу припечатал каталонцев перед матчем в ЛЧ

Андрей Трофимов
19 октября, 22:37
Главный тренер Динамо пожелал каталонским болельщикам набраться терпения. Хороших результатов в Лиге чемпионов в этом сезоне не будет

Мирча Луческу не верит в нынешнюю Барсу

В среду, 20 октября, киевское Динамо сыграет против Барселоны в Лиге чемпионов. Наставник испанцев Рональд Куман заявил, что в этих матчах определится будущее Барсы.

А вот главный тренер Динамо Мирча Луческу считает, что Барселоне будет сложно на что-то рассчитывать в Лиги чемпионов.

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"Происходящее в Барселоне – это нормально в условиях построения новой команды. Сохранить команду – всегда легче, чем строить заново. Поэтому Барселоне сейчас нужно время.

У каталонцев много молодых перспективных игроков, но для прогресса им необходимы результаты. Понятно, что команда строится не только из молодых игроков, нужны и опытные исполнители. Думаю, что приход Агуэро, имеющего огромный опыт в международных матчах, даст новый импульс молодым игрокам и поможет им в развитии.

Я согласен с Куманом, что Барселоне будет сложно на что-то рассчитывать в этом сезоне Лиги чемпионов. Команды в этом турнире очень мощные и сильные. Он очень рискует, задействуя молодых игроков. Это было видно в матче с Баварией. Остается пожелать болельщикам Барселоны сохранять терпение по отношению к Куману и результатам команды", – заявил Луческу.

Матч Барселона – Динамо начнется в 19:45. В двух турах каталонцы потерпели два поражения, а динамовцев – поражение и ничья.

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