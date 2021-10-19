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Ворскла --
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30 октября 00:00
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В матче с Динамо рискуем своим будущим: эмоциональное заявление тренера Барселоны

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
19 октября, 18:58
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Рональд Куман поставил задачу перед каталонцами выиграть два матча у Динамо, однако просит не требовать от него победы в Лиге чемпионов
Куман на тренировке Барселоны
Куман на тренировке Барселоны / Фото: REUTERS

Завтра в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Барселона принимает киевское Динамо. Накануне Мирча Луческу помиловал Супрягу и взял в Испанию.

После двух стартовых поражений каталонцам отступать некуда. Под главным тренером Рональддом Куманом давно стул шатается.

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"В прошлом году мы дважды обыграли Динамо, но в этом сезоне они стали лучше как команда. Мы знаем, чего ожидать. Завтра мы рискуем своим будущим в Лиге чемпионов, мы не можем проиграть обе следующие игры, мы должны в обеих победить", – сказал накануне матча Куман.

"Нет другого пути, кроме как выиграть матч у Динамо. Это единственная возможность пройти в плей-офф. Но от нас нельзя требовать победы в Лиге чемпионов. И это ненормально, что от нас требуется выход в четвертьфинал, полуфинал и финал. Что нам нужно сделать, так это победить завтра", – говорит наставник Барселоны.

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0
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2
1
1
0
3
0
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4
Забитые 3
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3
Динамо Динамо Дин
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0
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Забитые 0
Пропущеные 5
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Барселона Барселона Бар
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Забитые 0
Пропущеные 6
Разница -6
Результаты последних матчей: П П

Напомним, что сегодня в Лиге чемпионом сыграет Шахтер. В Киеве "горняки" встречаются с Реалом. Начало в 22:00. Смотрите онлайн матча Шахтер – Реал у нас на сайте.

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Шахтер
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3
Ворскла
11
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24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
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17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
11
10:12
15
10
Рух
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8:12
11
11
Колос
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8
13
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7
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