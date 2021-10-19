В матче с Динамо рискуем своим будущим: эмоциональное заявление тренера Барселоны

Рональд Куман поставил задачу перед каталонцами выиграть два матча у Динамо, однако просит не требовать от него победы в Лиге чемпионов

Куман на тренировке Барселоны / Фото: REUTERS

Завтра в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов Барселона принимает киевское Динамо. Накануне Мирча Луческу помиловал Супрягу и взял в Испанию.

После двух стартовых поражений каталонцам отступать некуда. Под главным тренером Рональддом Куманом давно стул шатается.

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"В прошлом году мы дважды обыграли Динамо, но в этом сезоне они стали лучше как команда. Мы знаем, чего ожидать. Завтра мы рискуем своим будущим в Лиге чемпионов, мы не можем проиграть обе следующие игры, мы должны в обеих победить", – сказал накануне матча Куман.

"Нет другого пути, кроме как выиграть матч у Динамо. Это единственная возможность пройти в плей-офф. Но от нас нельзя требовать победы в Лиге чемпионов. И это ненормально, что от нас требуется выход в четвертьфинал, полуфинал и финал. Что нам нужно сделать, так это победить завтра", – говорит наставник Барселоны.

Напомним, что сегодня в Лиге чемпионом сыграет Шахтер. В Киеве "горняки" встречаются с Реалом. Начало в 22:00. Смотрите онлайн матча Шахтер – Реал у нас на сайте.