Барселона с дублем Месси разгромила Хетафе, а пенальти позволили бить Гризманну

Каталонская команда вернулась на третье место, обойдя Севилью, и теперь отстает от Реала на два очка, от Атлетико – на пять, но сыграла на матч меньше

Гризманн и Месси, Барселона / Фото: Reuters

Барселона не отпустила в отрыв Атлетико и Реал и вслед за командами из Мадрида добыла уверенную победу. Жертвой Месси и Ко в 32-м туре стал скромный Хетафе, который думает о сохранении прописки в Ла Лиге.

Как известно, Барселона не собирается покидать Суперлигу.

Аутсайдер попытался оказать каталонцам сопротивление. На 12-й минуте счет уже был 1:1, на 85-й – еще 3:2. Лишь в концовке хозяева Камп Ноу довели цифры на табло до разгромных. У Барсы к 33-й минуте дубль сделал Лионель Месси, в добавленное время пенальти реализовал Антуан Гризманн, один мяч забил молодой уругваец Рональд Араухо, а еще один гости сами занесли в свои ворота. Примечательно, что Лео не стал жадничать и позволил пробить 11-метровый французскому форварду. Смотрите обзор встречи.

Квартет лидеров в минувшем туре дружно добыл по три очка, так что статус кво на верху таблицы сохранился. Следующий, 33-й, тур состоится 24-26 апреля.

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