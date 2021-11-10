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Барселона решила вернуть Месси

Олег Люлька
10 ноября, 08:50
Лишь в августе Лионель перебрался из Каталонии в Пари Сен-Жермен, но на "Камп Ноу" уже заговорили о его возвращении

Хави и Месси могут воссоединиться / Фото: Getty Images

Барселона может вернуть Лионеля Месси летом 2023 года, когда истечет его контракт с ПСЖ.

Об этом сообщает Marca.

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Решающую роль в камбэке аргентинца на "Камп Ноу" может сыграть назначение тренером Барселоны его друга и бывшего партнера по каталонской команде – Хави.

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Этот фактор перевесит даже испортившиеся отношения между Месси и президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой.

Отметим, что летом 2023-го Месси будет уже 36 – как сейчас Роналду, которому, в свою очередь, прочат уход из МЮ, если клуб не сумеет по итогам нынешнего сезона пробиться в Лигу чемпионов.

Напомним, Месси пропустил последние матчи в ПСЖ – у Лео возникли проблемы с коленом.

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Лионель Месси – вне игры / Фото: Reuters