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27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
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Барселона прописала в контракте 38-летнего новичка космическую сумму отступных

Павел Василенко
18 ноября, 16:41
17 ноября Барселона официально презентовала бразильского защитника Дани Алвеса в качестве игрока каталонской команды

Дани Алвес / Фото: ФК Барселона

В контракте вернувшегося в каталонский клуб 38-летнего игрока прописаны отступные в размере 100 миллионов евро, сообщает RAC1. В Барселону Дани Алвес вернулся 12 ноября на правах свободного агента.

Ранее мы писали, что Шахтер заинтересован в приобретении лучшего нападающего чемпионата Аргентины.

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Отметим, что Дани Алвес не так давно предлагал свои услуги каталонскому клубу, но возможный трансфер заблокировал тогдашний тренер Барселоны Рональд Куман.

В середине сентября бразилец получил статус свободного агента, так как его прежний клуб – Сан-Паулу – не выполнил всех контрактных обязательств.

Впервые Дани Алвес перешел в Барселону из Севильи за 35,5 миллиона евро летом 2008 года. За восемь сезонов в каталонском клубе бразилец выиграл 23 трофея.

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Алвес является самым титулованным из когда-либо игравших футболистов. В его коллекции 46 титулов, последним из которых стала победа на Олимпийских Играх в Токио.