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Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
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Барселона прописала у контракті 38-річного новачка космічну суму відступних

Павло Василенко
18 листопада, 16:41
17 листопада Барселона офіційно презентувала бразильського захисника Дані Алвеса як гравець каталонської команди.

Дані Алвес / Фото: ФК Барселона

У контракті 38-річного гравця, який повернувся в каталонський клуб, прописані відступні у розмірі 100 мільйонів євро, повідомляє RAC1. До Барселони Дані Алвес повернувся 12 листопада на правах вільного агента.

Раніше ми писали, що Шахтар зацікавлений у придбанні найкращого нападаючого чемпіонату Аргентини.

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Зазначимо, що Дані Алвес нещодавно пропонував свої послуги каталонському клубу, але можливий трансфер заблокував тодішній тренер Барселони Рональд Куман.

У середині вересня бразилець отримав статус вільного агента, оскільки його колишній клуб – Сан-Паулу – не виконав усіх контрактних зобов'язань.

Вперше Дані Алвес перейшов до Барселони із Севільї за 35,5 мільйона євро влітку 2008 року. За вісім сезонів у каталонському клубі бразилець виграв 23 трофеї.

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Алвес є найтитулованішим з футболістів, які коли-небудь грали. У його колекції 46 титулів, останнім із яких стала перемога на Олімпійських Іграх у Токіо.