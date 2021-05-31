Барселона подписала игрока МанСити с бешеными отступными, чтобы успокоить Месси

Аргентинский форвард Серхио Агуэро в 32 года на правах свободного агента договорился о контракте на два сезона, чтобы играть вместе с кумом

Серхио Агуэро в Барселоне / Фото: REUTERS

Еще в субботу вечером Кун Агуэро играл в форме Манчестер Сити в финале Лиги чемпионов. А уже в понедельник Барселона представила аргентинца в качестве своего игрока. Контракт с 32-летним нападающим подписали на два года. Причем, сумма отступных составляет невероятные 100 миллионов евро.

Новость сообщил официальный сайт Барселоны.

На днях Влада Седан сделала фото с Серхио Агуэро.

Соглашение начнет действовать 1 июля. В Англии Серхио в течение 10 лет выступал за одну команду, а до этого пять лет провел в мадридском Атлетико. Ресурс Transfermarkt оценивает парня в 25 миллионов евро, а наивысшей его стоимость была три года назад – 80 "лимонов". Напомним, Агуэро – друг и кум Лионеля Месси. Вместе они стали олимпийскими чемпионами-2008. Так что этим подписание Барса сделала большой шаг, чтобы убедить Лео остаться в Каталонии.

Невысокий форвард (рост – 173 см) уже осмотрелся на своем новом стадионе – Камп Ноу.

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За МанСити аргентинец забил 260 мячей в 390 матчах, в том числе – чемпионский в 2012 году. В его коллекции с английским грандом – 15 трофеев.

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Вспомним, как Кун забивал в ворота Аталанты в Лиге чемпионов: