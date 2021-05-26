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Длинноногая блондинка из Украины покорила Агуэро: фото жены Зинченко в компании звезды

Елена Павлова Елена Павлова
26 мая, 22:16
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Спортивная журналистка Влада Седан заворожила поклонников новыми снимками в коротком комбинезоне и пообщалась с нападающим Манчестер Сити Серхио Агуэро
Влада Седан и Серхио Агуэро
Влада Седан и Серхио Агуэро / Фото: Instagram

Жена украинского защитника Манчестер Сити Александра Зинченко, спортивная журналистка Влада Седан продолжает будоражить фоловеров в Instagram своими шикарными ногами. А также оказалось, что не устоял перед ее чарами и нападающий "горожан" Серхио Агуэро. Ранее жена Зинченко показала, кто в доме хозяин и рассмешила фанатов.

"Легенда", – подписала фото с Агуэро возле стадиона "Сити" в Манчестере Влада Седан.

"О, Влада с фанатом", "Легенда и какой то футболист", "Влада договорилась что Сергей Агуэро будет играть в Украине последние годы?", – шутили поклонники Седан.

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Также фоловеры девушки были в восторге от ее длинных ног в коротком комбинезоне: "Ноги – огонь!", "Цветочек", "Очень красивая".

В тренде

Ранее соблазнительная жена Зинченко получила букет от главного фаната. Влада Седан призналась, что муж балует цветами не только по праздникам.

Влада Седан
Влада Седан / Фото: Instagram

Также Влада Седан рассказала о том, почему ее не будет в Playboy: "У меня все жиденькое и малогабаритное".

И мы сообщали, что Александр Зинченко с риском для жизни запустил салют у себя под домом.

Зинченко и его жена Влада Видео: v.lada_sedan/instagram

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