19 октября 19:45
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Спортинг 4
19 октября 19:45
Брюгге 1
Манчестер Сити 5
19 октября 22:00
ПСЖ 3
Лейпциг 2
19 октября 22:00
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19 октября 22:00
Аякс 4
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19 октября 22:00
Интер 3
Шериф 1
19 октября 22:00
Шахтер 0
Реал 5
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
2 ноября 19:45
Вольфсбург --
Зальцбург --
2 ноября 19:45
Мальме --
Челси --
2 ноября 22:00
Динамо --
Барселона --
2 ноября 22:00
Бавария --
Бенфика --
2 ноября 22:00
Вильярреал --
Янг Бойз --
2 ноября 22:00
Аталанта --
Манчестер Юнайтед --
2 ноября 22:00
Севилья --
Лилль --
2 ноября 22:00
Ювентус --
Зенит --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
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Барселона – Динамо: онлайн матча Лиги чемпионов

Любомир Луканюк
20 октября, 09:02
В третьем туре группового этапа ЛЧ каталонцы дома принимают киевских динамовцев – следите в онлайн-режиме за ходом противостояния

В среду, 20 октября, на "Камп Ноу" состоится матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Барселона – Динамо. Начало – в 19:45. Вашему вниманию – мультимедийна онлайн-трансляция этого поединка с видео, фото и комментариями.

Как завершится матч?

Положение в группе

0:6 и 0:5 – такая разница мячей у команд после двух туров. Динамовцы меньше пропустили и набрали одно очко. Но если команды собрались выходить в плей-офф или хотя бы попасть в Лигу Европы, то нужно забивать и побеждать сегодня.

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История противостояния

Барселона и Динамо провели между собой 12 матчей. Шесть последних прошли на групповых этапах Лиги чемпионов.

  • Команды встречались в прошлом розыгрыше. Испанцы выиграли дома – 2:1 и в Киеве – 4:0.
  • В ЛЧ-2009/10 Барселона победила – 2:0 дома и 2:1 в Киеве, причем Месси забил в обоих матчах.
  • В активе "Динамо" три победы над Барселоной. Особенно памятными получились матчи в Лиге чемпионов-1997/98. Динамовцы разгромили соперника в Киеве – 3:0, а на "Камп Ноу" усилиями оформившего хет-трик Андрея Шевченко добились еще более крупной победы – 4:0.

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  • В сезоне 1991/92 Барселона дважды обыграла Динамо в группе (2:0 на выезде и 3:0 дома), а затем завоевала свой первый Кубок европейских чемпионов.
  • Каталонцы также дважды проходили киевлян в двухматчевых противостояниях – в четвертьфинале Кубка кубков-1990/91 (общ. 4:3) и в первом раунде Лиги чемпионов-1993/94. Тогда Барса сумела отыграться после поражения в Киеве со счетом 1:3, одолев соперника на "Камп Ноу" – 4:1, причем решающий гол забил нынешний тренер сине-гранатовых Рональд Куман.

Слово тренерам

Рональд Куман (тренер Барселоны):

"Нет другого пути, кроме как выиграть матч у Динамо. Это единственная возможность пройти в плей-офф. Но от нас нельзя требовать победы в Лиге чемпионов. И это ненормально, что от нас требуется выход в четвертьфинал, полуфинал и финал. Что нам нужно сделать, так это победить".

Мирча Луческу (тренер Динамо):

"Я согласен с Куманом, что "Барселоне" будет сложно рассчитывать на что-то в этом сезоне Лиги чемпионов. Команды в этом турнире очень мощные и сильные. Он очень рискует, задействуя молодых игроков. Это было видно в матче с Баварией. Остается пожелать болельщикам Барселоны сохранять терпение по отношению к Куману и результатам команды".

Прогноз букмекеров

В букмекерских конторах каталонцы фавориты матча. Котировки на победу Барселоны – 1.27, на ничью – 6.50, на победу Динамо – 11.00. Ожидается, что в матче будет забито не меньше трех голов.

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