Барселона – Динамо: онлайн матча Лиги чемпионов

В среду, 20 октября, на "Камп Ноу" состоится матч третьего тура группового раунда Лиги чемпионов Барселона – Динамо. Начало – в 19:45. Вашему вниманию – мультимедийна онлайн-трансляция этого поединка с видео, фото и комментариями.

Как завершится матч? Барселона Ничья Динамо

Положение в группе

0:6 и 0:5 – такая разница мячей у команд после двух туров. Динамовцы меньше пропустили и набрали одно очко. Но если команды собрались выходить в плей-офф или хотя бы попасть в Лигу Европы, то нужно забивать и побеждать сегодня.

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История противостояния

Барселона и Динамо провели между собой 12 матчей. Шесть последних прошли на групповых этапах Лиги чемпионов.

Команды встречались в прошлом розыгрыше. Испанцы выиграли дома – 2:1 и в Киеве – 4:0.

В ЛЧ-2009/10 Барселона победила – 2:0 дома и 2:1 в Киеве, причем Месси забил в обоих матчах.

В активе "Динамо" три победы над Барселоной. Особенно памятными получились матчи в Лиге чемпионов-1997/98. Динамовцы разгромили соперника в Киеве – 3:0, а на "Камп Ноу" усилиями оформившего хет-трик Андрея Шевченко добились еще более крупной победы – 4:0.

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В сезоне 1991/92 Барселона дважды обыграла Динамо в группе (2:0 на выезде и 3:0 дома), а затем завоевала свой первый Кубок европейских чемпионов.

Каталонцы также дважды проходили киевлян в двухматчевых противостояниях – в четвертьфинале Кубка кубков-1990/91 (общ. 4:3) и в первом раунде Лиги чемпионов-1993/94. Тогда Барса сумела отыграться после поражения в Киеве со счетом 1:3, одолев соперника на "Камп Ноу" – 4:1, причем решающий гол забил нынешний тренер сине-гранатовых Рональд Куман.

Слово тренерам

Рональд Куман (тренер Барселоны):

"Нет другого пути, кроме как выиграть матч у Динамо. Это единственная возможность пройти в плей-офф. Но от нас нельзя требовать победы в Лиге чемпионов. И это ненормально, что от нас требуется выход в четвертьфинал, полуфинал и финал. Что нам нужно сделать, так это победить".

Мирча Луческу (тренер Динамо):

"Я согласен с Куманом, что "Барселоне" будет сложно рассчитывать на что-то в этом сезоне Лиги чемпионов. Команды в этом турнире очень мощные и сильные. Он очень рискует, задействуя молодых игроков. Это было видно в матче с Баварией. Остается пожелать болельщикам Барселоны сохранять терпение по отношению к Куману и результатам команды".

Прогноз букмекеров

В букмекерских конторах каталонцы фавориты матча. Котировки на победу Барселоны – 1.27, на ничью – 6.50, на победу Динамо – 11.00. Ожидается, что в матче будет забито не меньше трех голов.