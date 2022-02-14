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"Бачу, синку, що ти не москаль". Американец стал гетьманом Украины

Сергей Шаховец
14 февраля, 15:15
На фоне напряженной ситуации, сложившейся в связи угрозой военного вторжения России, настоящий пример хладнокровия показал американский легионер Киев-Баскета Майк Кеффи

Майк Кеффи - настоящий гетьман / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Майк Кеффи – единственный американский защитник Киев-Баскета, который решил остаться в Украине. Такой смелый поступок оценили в клубе и сделали мотивирующий пост в Instagram.

На фото киевляне оригинально изобразили американца в образе украинского гетьмана.

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"Майк Кеффи единственный американский легионер, который не уехал из Украины и остается в составе Киев-Баскета.

Мы не можем это не отметить – такой гетман пример всем остальным", – идется в сообщении клуба.

Болельщики киевского клуба поддержали такое решение американского баскетболиста:

  • "Уважение этому парню!"
  • "Майк не мог поступить иначе. У него храброе сердце и большая душа!"

Добавим, что на фоне возможного вторжения Российской Федерации в Украину команду покинули пятеро американских баскетболистов – Джордан Свинг, Джилан Вашингтон, Джефф Гаррет, Эйвери Вудсон и Бернард Томпсон.

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Из-за возникших кадровых проблем команда отменила свой выезд на матч Кубка Европы против Реджины, который должен был состояться 15 февраля.

Угроза со стороны России

  • Российская Федерация сосредоточила более чем 100-тысячную армию на границе с Украиной. Эксперты прогнозируют, что эскалация ситуации в Украине может произойти в феврале, ориентировочно в 20-х числах.
  • НАТО планирует увеличить свое военное присутствие в странах Балтии и Польше на случай, если Россия оставит свои войска в Беларуси после запланированных военных учений.
  • В свою очередь министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина сможет говорить о деэскалации ситуации тогда, когда Россия отведет все свои войска от границы Украины и с временно оккупированных территорий.